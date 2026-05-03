Spoleto-Norcia MTB | 1.300 atleti per il centenario dell’ex ferrovia

Nella zona tra Spoleto e Norcia si svolge una gara di mountain bike che vede la partecipazione di circa 1.300 atleti, in occasione del centenario dell’ex ferrovia. La manifestazione si tiene questa volta in primavera, anziché in estate come nelle edizioni precedenti, e comporta modifiche alla logistica del villaggio sportivo rispetto agli anni scorsi. La data anticipata riguarda anche l’organizzazione e la gestione delle attività collegate all’evento.

? Cosa scoprirai Come cambierà la logistica del villaggio sportivo rispetto agli anni passati?. Perché la data della gara è stata anticipata in primavera?. Chi sono gli esperti di Eurosport che parteciperanno agli eventi?. Come verranno utilizzati i milioni di fondi per la vecchia ferrovia?.? In Breve Evento dal 30 maggio al 2 giugno con 150 volontari coinvolti.. Obiettivo 700 partecipanti per la Spoleto-Norcia trail run il 31 maggio.. Regione stanzia 21,5 milioni di euro per lavori post sisma sul tracciato.. Demanio investe 3 milioni di euro per riqualificare stazioni e caselli ferroviari.. Dal 30 maggio al 2 giugno, la manifestazione ciclistica Spoleto-Norcia in mountain bike celebrerà il centenario dell’inaugurazione della ex ferrovia con una programmazione anticipata alla primavera.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spoleto-Norcia MTB: 1.300 atleti per il centenario dell’ex ferrovia MTB Spoleto–Norcia 4K: La Discesa Finale e l’Arrivo! Notizie correlate Umbria, Prisco: "Nessun taglio a tribunali Terni e Spoleto. Norcia esempio di ricostruzione"Buone notizie arrivano dal Governo per l'Umbria a riguardo di due settori cruciali: il primo, la riorganizzazione della giustizia dopo le ipotesi di... Leggi anche: Padola: 300 atleti sfidano il freddo ai Mondiali di triathlon Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La 13ª edizione de La SpoletoNorcia in MTB Pietro Coricelli celebra il centenario della Ferrovia; Presentata la Spoleto-Norcia in Mtb. Attesi circa duemila partecipanti. Spazio anche al cicloturismo; Bici in Comune: aspettando la Spoleto Norcia in MTB; Spoleto Norcia in MTB lancia la nuova sfida cicloturistica. Pronta la 13esima edizione della Spoleto-Norcia in mtb: si pedala per i 100 anni dell’ex ferroviaPresentato il programma della manifestazione: al via il 30 maggio con un giorno in più di eventi. Ministrini: Puntiamo a 1.300 iscritti ... corrieredellumbria.it Pedalata sulla Spoleto-Norcia anticipata alla primavera per i 100 anni dell’ex ferroviadi Chia.Fa. Spoleto-Norcia in mountain bike (mtb) anticipata a primavera nell’anno in cui si celebrano i 100 anni dall’inaugurazione della ex ferrovia, che nel 2014 è stata trasformata in percorso di ... umbria24.it Pedalata sulla Spoleto-Norcia anticipata alla primavera per i 100 anni dell'ex ferrovia. Dal 30 maggio al 2 giugno: si punta a 1.300 ciclisti e 700 podisti per il trail. Ministrini: «Data desueta per varie ragioni, tra cui i lavori sul tracciato». Lisci: «Regione stringe su - facebook.com facebook Spoleto-Norcia in MTB, edizione speciale: l'evento che celebra 100 anni di storia x.com