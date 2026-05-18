A Lecco il ministro Comino | il fondatore delle politiche europee della Lega sostiene Francesca Losi

A Lecco, ieri, è stato presente Domenico Comino, già ministro delle Politiche Europee durante il primo governo Berlusconi, che è stato accompagnato dalla moglie. La visita si è svolta nel corso di un evento locale, senza ulteriori dettagli pubblicamente comunicati riguardo a eventuali interventi o incontri specifici. La presenza del politico è stata notata nel centro della città, senza che siano stati annunciati appuntamenti ufficiali o dichiarazioni pubbliche.

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