A Lecco il ministro Comino | il fondatore delle politiche europee della Lega sostiene Francesca Losi
A Lecco, ieri, è stato presente Domenico Comino, già ministro delle Politiche Europee durante il primo governo Berlusconi, che è stato accompagnato dalla moglie. La visita si è svolta nel corso di un evento locale, senza ulteriori dettagli pubblicamente comunicati riguardo a eventuali interventi o incontri specifici. La presenza del politico è stata notata nel centro della città, senza che siano stati annunciati appuntamenti ufficiali o dichiarazioni pubbliche.
Ieri a Lecco è arrivato Domenico Comino, già ministro delle Politiche Europee della Lega nel primo governo Berlusconi, accompagnato dalla moglie Simonetta.Docente appassionato e formatore di generazioni di giovani, alpino e uomo del Nord profondamente legato alla propria terra, Comino è una. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Sullo stesso argomento
Il ministro Locatelli a Lecco: "La sinistra non ha titolo sul terzo settore. Solo la Lega ha fatto politiche vere"Grande partecipazione e forte entusiasmo all'incontro organizzato dalla Lega Lecco con la presenza del ministro per le Disabilità Alessandra...
Lecco come la "Recanati del Nord": il piano di Francesca Losi per rivoluzionare turismo, cultura e parcheggiIl cortile di Palazzo Falck, in piazza Garibaldi, ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale della lista del Partito Popolare del Nord a...
Articolo da Lecco Notizie : ELEZIONI LECCO: FRANCESCA LOSI PRESENTA IL PROGRAMMA! Stamattina a Palazzo Falck, la candidata sindaco Francesca Losi (Lista Civica per l’Identità) ha svelato la sua visione per il futuro di Lecco, supportata da Roberto - Facebook facebook
Losi ineleggibile? La Lega presenta esposto. Mosse disperateLa Lega Lecco ha segnalato alla Commissione Elettorale Circondariale la presunta ineleggibilità della candidata sindaco del Partito Popolare del Nord. Siamo a sei giorni dal voto ... leccotoday.it
Lecco, la candidata sindaco Francesca Losi si presenta: focus su parcheggi, sicurezza, natalità e città letterariaPresentato il programma della lista Losi in vista delle elezioni cittadine del 24-25 maggio Lecco deve diventare Città Letteraria per far rivivere a cittadini e turisti l’eredità del Manzoni LECCO – ... msn.com