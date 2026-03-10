Il referendum sulla giustizia del 2026 sta attirando l’attenzione di molti, con un crescente dibattito su come mantenere l’indipendenza della magistratura e garantire la responsabilità dei magistrati. Le discussioni si concentrano sulle proposte di modifica delle norme e sulla possibile ripartizione di poteri all’interno del sistema giudiziario. La consultazione coinvolge cittadini, forze politiche e associazioni di categoria, pronti a esprimersi sulle questioni chiave del settore.

Il referendum sulla giustizia di cui si discute in Italia riporta al centro del dibattito pubblico una questione antica quanto la stessa architettura costituzionale: il rapporto tra indipendenza della magistratura e responsabilità dei magistrati. È un tema che attraversa la storia repubblicana e che trova le proprie radici negli articoli 101 e 104 della Costituzione, dove si afferma che “la giustizia è amministrata in nome del popolo” e che i giudici “sono soggetti soltanto alla legge”. L’autonomia dei magistrati: un unicum nel pubblico impiego I magistrati italiani accedono alla funzione attraverso uno dei concorsi pubblici più selettivi dell’amministrazione statale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Referendum giustizia 2026, il dibattito su come bilanciare indipendenza della magistratura e responsabilità dei magistrati

