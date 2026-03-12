Giustizia riparativa | a Parma un convegno di tre giorni a fine giugno

A Parma si terrà dal 22 al 24 giugno un convegno di tre giorni intitolato “Giustizia riparativa e programmi di reinserimento comunitario: pratiche e scenari in dialogo”. L'evento riunirà professionisti del settore per discutere di pratiche e metodi legati alla giustizia riparativa e alle strategie di reinserimento sociale. La manifestazione si svolge in una sede ancora da definire e sarà aperta a partecipanti provenienti da diverse aree di competenza.

Una iniziativa di tre giorni, "Giustizia riparativa e programmi di reinserimento comunitario: pratiche e scenari in dialogo", in programma a Parma dal 22 al 24 giugno prossimi. Il garante regionale dei detenuti Roberto Cavalieri ha da poco concluso un monitoraggio nelle strutture penitenziarie dell'Emilia-Romagna sull'applicazione della giustizia riparativa, producendo un volume con otto raccomandazioni rivolte a chi deve adottare questo modello, al fine di garantirne in tempi certi la sua effettività ed efficacia su tutto il territorio regionale. Da questa esigenza nasce la proposta di un percorso di formazione e confronto dedicato alla giustizia riparativa, con un focus specifico sul modello comunitario sviluppato nello stato americano della California.