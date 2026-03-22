Tennacola verso il green col sistema idrico integrato

Tennacola spa ha annunciato che il suo presidente sarà presente al Blu Economy Forum di Ajdovscina, in Slovenia, martedì prossimo. Durante l’evento, discuterà del ruolo del pubblico nel sistema idrico integrato e delle strategie adottate dall’azienda per promuovere l’efficienza e la sostenibilità nella gestione delle risorse idriche. La partecipazione si inserisce in un contesto internazionale di confronto sui servizi pubblici.

Tennacola spa fa parlare di sé anche fuori dall’Italia e martedì il presidente Antonio Albunia sarà in Slovenia, ad Ajdovscina, al Blu Economy Forum per parlare del ‘Pubblico che funziona nel sistema idrico integrato’. Il format dell’appuntamento prevede l’esame di molti casi virtuosi e il focus è dedicato proprio al confronto delle buone pratiche di gestione sostenibile dell’acqua. Un evento pensato per rafforzare le competenze tecniche, promuovere modelli innovativi per la gestione integrata delle risorse idriche, anche in risposta alle sfide poste dai cambiamenti climatici. Un nuovo modello di gestione dell’acqua che parte dalle montagne e arriva fino al mare, puntando su economia circolare, innovazione tecnologica e tutela ambientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tennacola verso il green col sistema idrico integrato Articoli correlati “Servizio idrico integrato, verso il gestore unico”, il confronto organizzato da Ugl SiciliaUn momento di confronto per contribuire a una maggiore comprensione del passaggio al Sistema Idrico Integrato (SII), acquedotto, fognatura,...