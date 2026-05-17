A Cannes è stato presentato un nuovo ritratto di De Sica, realizzato dal regista Zippel, incentrato sulla sua attività antifascista. Durante l’evento sono state poste domande su come De Sica sia riuscito a opporsi al fascismo senza usare proclami pubblici e sulle motivazioni che hanno spinto il regista Wes Anderson a finanziare il progetto. La documentazione si concentra sulla figura del maestro del cinema che, tra le righe, ha resistito ai regimi autoritari attraverso le sue scelte artistiche.

? Domande chiave Come ha fatto De Sica a combattere il fascismo senza proclami?. Perché Wes Anderson ha deciso di produrre questo documentario?. Quale segreto nasconde il finale ironico sulla passione per il gioco?. Come può un film degli anni Cinquanta sembrare un video Instagram?.? In Breve Co-produttore Wes Anderson e registi come i fratelli Dardenne partecipano al progetto.. Fandango Distribuzione curerà la distribuzione nelle sale italiane del documentario.. Il film utilizza immagini d'archivio e sequenze animate per ricostruire la storia.. Il documentario è presentato alla 79esima edizione del festival di Cannes.. Francesco Zippel presenta a Cannes il documentario sulla vita di Vittorio De Sica, un’opera che celebra la modernità di uno dei maestri più luminosi del cinema italiano nella sezione dedicata ai classici del festival. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cannes, il nuovo volto di De Sica: Zippel svela il maestro antifascista

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