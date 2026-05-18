A Cannes, Georgina Rodriguez ha deciso di cambiare look passando al French blonde. L’influencer, che è anche futura moglie di Cristiano Ronaldo, si è affidata a un hairstylist noto per aver lavorato con Amal Clooney e Demi Moore. La scelta del nuovo colore di capelli ha attirato l’attenzione tra gli astanti, senza che siano state rivelate ulteriori motivazioni o dettagli sulla trasformazione. La Rodriguez è apparsa con il nuovo stile durante un evento nella nota località balneare.

Il biondo alla francese di Georgina Rodriguez al Festival di Cannes Brunette naturale, Georgina Rodriguez sta benissimo in versione blondie. Analizziamo il tono di biondo scelto per la star di Instagram. Come sottolinea Matteo Orlando, colorista e hairstylist di salone Mastromauro a Milano, «il biondo di Georgina Rodriguez è un bleach spinto, quasi polare, con lunghezze chiarissime che tendono al platino freddo e riflettono la luce in modo netto. È un biondo che lavora intenzionalmente sul contrasto: radici scure, lunghezze decolorate, tocco grunge-rock. A sopresa, questo biondo funziona su incarnati medio-dorati e olivastri e su chi, come l'influencer, ha occhi e sopracciglia scuri, perché il volto risulta ultra definito dalla schiaritura così estrema. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - A Cannes Georgina Rodriguez passa al French blonde

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