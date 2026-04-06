Con l’arrivo della primavera 2026, si parla di una nuova tendenza nel mondo dei capelli, con i biondi, soprattutto quelli molto naturali, che si fanno notare. La moda punta su sfumature che vanno dal Barn Blonde al Bronde Riviera, riflettendo un desiderio di luminosità e freschezza. Di solito in questo periodo molte persone scelgono di schiarire i propri capelli, probabilmente per adattarsi alla luce più forte della stagione.

Quando si tratta di cambiare il colore dei propri capelli in vista della bella stagione è sempre la stessa storia: pare che questo momento dell’anno infonda come un’irrefrenabile brama di schiarire, forse per entrare più in sintonia con la luce che da natura regna sovrana. Ma c’è una novità: in occasione della primavera 2026 i capelli biondi sono ufficialmente entrati nella loro “soft era”. Cosa vuol dire? Che il biondo perfetto, adesso più che mai, è quello in armonia con la propria carnagione ma soprattutto a bassa, bassissima manutenzione. Se fino a poco tempo fa per schiarire le lunghezze c’erano due opzioni: addentrarsi con coraggio verso una decolorazione completa, drastica, oppure optare per delle mèches. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - È iniziata la Blonde-Era: i biondi (naturalissimi) di tendenza per la primavera 2026, dal Barn Blonde al Bronde Riviera

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