A Cannes Georgina Rodriguez diventa bionda da mora passa al French blonde ma sarà vero?

Da vanityfair.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cannes, Georgina Rodriguez ha cambiato look passando da capelli castani a una tonalità bionda, più precisamente al French blonde. La modella e influencer ha affidato i suoi capelli a un hairstylist noto per aver lavorato con Amal Clooney e Demi Moore. La trasformazione ha attirato l’attenzione dei presenti, anche se non ci sono conferme ufficiali sulla reale colorazione dei capelli. La Rodriguez è apparsa durante l’evento con il nuovo stile, suscitando commenti tra i fan.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ma attenzione, attenzione, sul red carpet della settima serata, la sua solita capigliatura castana è tornata trionfante. Ed era divina con onde alla old Hollywood e riga di lato con radici sollevate. Quale sarà davvero il suo colore vero? La sera prima bionda per l'evento Kering Women in Motion Awards al Place de la Castre e poi di nuovo mora. Il biondo alla francese di Georgina Rodriguez al Festival di Cannes Brunette naturale, Georgina Rodriguez sta benissimo in versione blondie. Analizziamo il tono di biondo scelto per la star di Instagram. Come sottolinea Matteo Orlando, colorista e hairstylist di salone Mastromauro a Milano, «il biondo di Georgina Rodriguez è un bleach spinto, quasi polare, con lunghezze chiarissime che tendono al platino freddo e riflettono la luce in modo netto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

a cannes georgina rodriguez diventa bionda da mora passa al french blonde ma sar224 vero
© Vanityfair.it - A Cannes Georgina Rodriguez diventa bionda, da mora passa al French blonde (ma sarà vero?)
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

A Cannes Georgina Rodriguez passa al French blondeIl biondo alla francese di Georgina Rodriguez al Festival di Cannes Brunette naturale, Georgina Rodriguez sta benissimo in versione blondie.

Leggi anche: Da Bella Hadid a Georgina Rodriguez, passando per Carla Bruni e Barbara Palvin, non c'è celeb a Cannes che non la indossi, in maniera più o meno marcata, ma protagonista. Parliamo della matita labbra, vero must have

Georgina Rodriguez, il collier indossato a Cannes non passa inosservato: ecco quanto valeGeorgina Rodriguez è stata una delle grandi protagoniste del red carpet del Festival del Cinema di Cannes, dove ha messo in mostra le sue curve mozzafiato indossando abiti d'alta moda. Ciò che, però, ... leggo.it

Georgina Rodriguez, red carpet infuocato: Cannes ai suoi piediGeorgina Rodrgiuez ha lasciato Cristiano Ronaldo, ma solo per concedersi una tappa a Cannes durante il Festival del Cinema. Mentre il suo compagno Cristiano Ronaldo è alle prese con il rush finale di ... calcionow.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web