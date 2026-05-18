A Cannes Georgina Rodriguez diventa bionda da mora passa al French blonde ma sarà vero?

A Cannes, Georgina Rodriguez ha cambiato look passando da capelli castani a una tonalità bionda, più precisamente al French blonde. La modella e influencer ha affidato i suoi capelli a un hairstylist noto per aver lavorato con Amal Clooney e Demi Moore. La trasformazione ha attirato l’attenzione dei presenti, anche se non ci sono conferme ufficiali sulla reale colorazione dei capelli. La Rodriguez è apparsa durante l’evento con il nuovo stile, suscitando commenti tra i fan.

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