A Cannes Georgina Rodriguez diventa bionda da mora passa al French blonde ma sarà vero?
A Cannes, Georgina Rodriguez ha cambiato look passando da capelli castani a una tonalità bionda, più precisamente al French blonde. La modella e influencer ha affidato i suoi capelli a un hairstylist noto per aver lavorato con Amal Clooney e Demi Moore. La trasformazione ha attirato l’attenzione dei presenti, anche se non ci sono conferme ufficiali sulla reale colorazione dei capelli. La Rodriguez è apparsa durante l’evento con il nuovo stile, suscitando commenti tra i fan.
Ma attenzione, attenzione, sul red carpet della settima serata, la sua solita capigliatura castana è tornata trionfante. Ed era divina con onde alla old Hollywood e riga di lato con radici sollevate. Quale sarà davvero il suo colore vero? La sera prima bionda per l'evento Kering Women in Motion Awards al Place de la Castre e poi di nuovo mora. Il biondo alla francese di Georgina Rodriguez al Festival di Cannes Brunette naturale, Georgina Rodriguez sta benissimo in versione blondie. Analizziamo il tono di biondo scelto per la star di Instagram. Come sottolinea Matteo Orlando, colorista e hairstylist di salone Mastromauro a Milano, «il biondo di Georgina Rodriguez è un bleach spinto, quasi polare, con lunghezze chiarissime che tendono al platino freddo e riflettono la luce in modo netto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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A Cannes Georgina Rodriguez passa al French blondeIl biondo alla francese di Georgina Rodriguez al Festival di Cannes Brunette naturale, Georgina Rodriguez sta benissimo in versione blondie.
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