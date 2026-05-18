Gli scienziati stanno studiando la possibilità che la materia oscura abbia prodotto segnali rilevabili attraverso le onde gravitazionali. Secondo alcune teorie, le tracce di questa sostanza invisibile potrebbero essere state generate già sette anni fa, ma la scoperta è arrivata solo recentemente. La ricerca si concentra sull’analisi dei dati provenienti dagli strumenti che monitorano le onde gravitazionali, nel tentativo di individuare eventuali segnali associati alla materia oscura. La questione divide gli esperti, che continuano a discutere le interpretazioni di questi segnali.

La materia oscura potrebbe aver lasciato la sua firma nello spazio profondo già sette anni fa. E gli scienziati potrebbero essersene accorti soltanto adesso. È l’ ipotesi affascinante (ancora tutta da verificare) avanzata da un team internazionale di ricercatori che ha analizzato le onde gravitazionali generate dalla collisione di due buchi neri. Che cosa è e come funziona la materia oscura. La materia oscura è uno dei più grandi misteri della fisica moderna. Non emette luce, non può essere osservata direttamente e sfugge ai telescopi. Eppure gli astronomi ritengono che costituisca circa l’85% della materia presente nell’universo. La sua esistenza viene dedotta solo attraverso gli effetti gravitazionali che produce sulle galassie e sulla luce cosmica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - A caccia della materia oscura: tracce nelle onde gravitazionali? La teoria che divide gli scienziati

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