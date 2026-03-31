Onde gravitazionali | gli atomi sostituiscono i giganti rivelatori
Un nuovo studio propone un metodo innovativo per rilevare le onde gravitazionali utilizzando la luce emessa dagli atomi, eliminando così la necessità di strumenti di grandi dimensioni. La tecnica si basa sull'osservazione delle variazioni nella luce a livello atomico, offrendo un’alternativa ai tradizionali sistemi di rilevamento molto ingombranti. Questa proposta mira a semplificare la rilevazione di onde gravitazionali.
Uno studio propone di rilevare le onde gravitazionali analizzando la luce emessa dagli atomi, superando la necessità di strumenti giganteschi. Questa nuova direzione scientifica potrebbe rivoluzionare l’osservazione dell’universo senza richiedere infrastrutture massive come quelle attuali. Le increspature nello spazio-tempo, previste da Einstein nel 1916 e captate per la prima volta nel 2015, nascono da eventi cosmici violenti come collisioni tra buchi neri o stelle di neutroni. Queste onde viaggiano alla velocità della luce portando dati su fenomeni oscuri invisibili alle radiazioni elettromagnetiche tradizionali. Oltre i limiti degli strumenti attuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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