Ricerche laboratori ed educazione ambientale | inaugurato il polo sulla biodiversità del Tevere

Sabato 11 aprile è stato inaugurato il nuovo Polo scientifico-didattico regionale dedicato alla biodiversità del Tevere. L’installazione comprende laboratori e spazi dedicati all’educazione ambientale, con l’obiettivo di promuovere studi e iniziative sul fiume e il suo ecosistema. La struttura si trova in una zona strategica, vicino a aree naturali e centri di ricerca, e sarà aperta a scuole, ricercatori e enti pubblici.

È stato inaugurato sabato 11 aprile il Polo scientifico-didattico regionale sulla biodiversità del Tevere. La sede, che si trova presso la sponda sinistra del fiume, a Scalo de Pinedo, da Ponte Risorgimento a Ponte Pietro Nenni, spiegano dalla Regione, rappresenta un tassello fondamentale.🔗 Leggi su Romatoday.it Biodiversità e zone umide, Zabatta: “Puntare sull’educazione ambientale nelle scuole”Tempo di lettura: 7 minuti “Le zone umide sono tra gli ecosistemi più complessi e più fragili del pianeta: regolano il ciclo dell’acqua, custodiscono... Lezioni sulla Palestina a scuola, bufera sul liceo Marco Polo: “Educazione civica senza pluralismo”Programmazione di educazione civica dedicata alla causa palestinese, mostre, libri e film con contributi a Emergency.