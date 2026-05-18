4mila peluche per i bambini in ospedale | La Teddy Bear Toss è stata un successo
Lo scorso 12 aprile, durante il derby tra le due squadre di basket, si è svolta la Teddy Bear Toss, un’iniziativa di beneficenza organizzata da una squadra di serie A. I tifosi hanno portato in campo circa 4.000 peluche, che sono stati poi distribuiti ai bambini ricoverati in ospedale. L’evento ha coinvolto anche istituzioni, partner e il territorio, contribuendo a raccogliere donazioni per i reparti pediatrici. La pioggia di peluche ha riempito il parquet in un gesto di solidarietà collettiva.
Una pioggia di peluche sul parquet per una buona causa. È ottimo il bilancio finale della Teddy Bear Toss, l'iniziativa di beneficenza promossa da Apu Udine in occasione del derby contro Trieste dello scorso 12 aprile che ha coinvolto tifosi, istituzioni, partner e territorio. Oltre 4mila peluche. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Orphans of the Second World War UNCENSORED
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