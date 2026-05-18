4mila peluche per i bambini in ospedale | La Teddy Bear Toss è stata un successo

Lo scorso 12 aprile, durante il derby tra le due squadre di basket, si è svolta la Teddy Bear Toss, un’iniziativa di beneficenza organizzata da una squadra di serie A. I tifosi hanno portato in campo circa 4.000 peluche, che sono stati poi distribuiti ai bambini ricoverati in ospedale. L’evento ha coinvolto anche istituzioni, partner e il territorio, contribuendo a raccogliere donazioni per i reparti pediatrici. La pioggia di peluche ha riempito il parquet in un gesto di solidarietà collettiva.

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