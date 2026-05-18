300 droni di Cuba puntati sugli Usa | l’allarme dell’intelligence scuote Washington
Le autorità di intelligence hanno rilevato che circa 300 droni provenienti da Cuba sono stati puntati verso gli Stati Uniti, generando un allarme nelle forze di sicurezza di Washington. Nel frattempo, la Casa Bianca ha concentrato le sue attenzioni sul Medio Oriente, dove si teme che possano riprendere i bombardamenti in Iran nelle prossime ore. La notizia dei droni ha suscitato preoccupazioni sulle possibili implicazioni di una escalation nella regione caraibica e oltre.
L’attenzione della Casa Bianca in queste ore sembra tutta incentrata verso il Medio Oriente dove nelle prossime ore potrebbero riprendere i bombardamenti in Iran. Mentre però Washington appare distratta dallo scontro con i pasdaran e dallo stallo nello Stretto di Hormuz, informazioni di intelligence Usa trapelate su Axios spostano il focus dell’amministrazione repubblicana su Cuba, un altro nemico storico della superpotenza da tempo nel mirino di Donald Trump. Secondo quanto rivelato dal sito di informazione, l’Avana avrebbe infatti ottenuto più di 300 droni militari e “recentemente” avrebbe iniziato a discutere piani per utilizzarli contro gli States. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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