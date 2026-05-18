300 droni di Cuba puntati sugli Usa | l’allarme dell’intelligence scuote Washington

Le autorità di intelligence hanno rilevato che circa 300 droni provenienti da Cuba sono stati puntati verso gli Stati Uniti, generando un allarme nelle forze di sicurezza di Washington. Nel frattempo, la Casa Bianca ha concentrato le sue attenzioni sul Medio Oriente, dove si teme che possano riprendere i bombardamenti in Iran nelle prossime ore. La notizia dei droni ha suscitato preoccupazioni sulle possibili implicazioni di una escalation nella regione caraibica e oltre.

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