3° Svuotacantine a Mezzanego | torna il mercatino del riuso per dare una seconda vita agli oggetti
Domenica 24 maggio si terrà a Mezzanego il terzo appuntamento con lo Svuotacantine, un mercatino dedicato al riuso e alla riutilizzazione di oggetti. L’evento, promosso dal Centro di Educazione Ambientale e alla sostenibilità del Parco dell’Aveto con il supporto del Comune, segue il successo delle due edizioni precedenti. La manifestazione mira a favorire pratiche di consumo più consapevoli e a ridurre gli sprechi attraverso la vendita di oggetti usati o riciclati.
Dopo il successo delle prime due edizioni, domenica 24 maggio torna lo Svuotacantine a Mezzanego, organizzato dal Centro di Educazione Ambientale e alla sostenibilità del Parco dell'Aveto con la collaborazione del Comune di Mezzanego.Presso il Circolo dello Sport di Borgonovo Ligure verrà. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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