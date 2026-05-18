3° Svuotacantine a Mezzanego | torna il mercatino del riuso per dare una seconda vita agli oggetti

Domenica 24 maggio si terrà a Mezzanego il terzo appuntamento con lo Svuotacantine, un mercatino dedicato al riuso e alla riutilizzazione di oggetti. L’evento, promosso dal Centro di Educazione Ambientale e alla sostenibilità del Parco dell’Aveto con il supporto del Comune, segue il successo delle due edizioni precedenti. La manifestazione mira a favorire pratiche di consumo più consapevoli e a ridurre gli sprechi attraverso la vendita di oggetti usati o riciclati.

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