A Calenzano torna Un giorno da rigattiere mercatino del riuso

Torna in primavera “Un giorno da rigattiere”, che passa a tre appuntamenti domenicali e diventa itinerante in diverse località di Calenzano. Il format del mercato del riuso, organizzato dalla Misericordia di Calenzano, che negli anni scorsi era stato inserito nella programmazione dei Giorni dell’Ambiente, quest’anno vedrà il sostegno del Comune e lacollaborazione delle associazioni Old River, Sale in Zucca e associazione Anziani. Con una delibera, la Giunta comunale ha infatti riconosciuto il valore ambientale e sociale dell’iniziativa, nata per promuovere il riutilizzo degli oggetti, ridurre gli sprechi e favorire un’economia più sostenibile. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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