2° Gran Premio Giovanile FITAV 2026 Massa Martana | risultati Trap e Skeet highlights su Tiro a Volo TV

Da sportface.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Massa Martana si è svolta la seconda tappa del Gran Premio Giovanile FITAV 2026, con la partecipazione di 265 giovani tiratori provenienti da diverse regioni italiane. Nel settore Trap, la Campania e la Lombardia hanno conquistato il maggior numero di medaglie, mentre nello Skeet sono state Calabria e Lazio a ottenere i riconoscimenti più significativi. I risultati delle gare sono stati trasmessi su Tiro a Volo TV, con gli highlights disponibili online.

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265 giovani tiratori in pedana in Umbria per la seconda tappa stagionale. Campania e Lombardia le regioni più medagliate nel Trap, Calabria e Lazio nello Skeet. Gli highlights su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Junior Maschile Oro alla Campania con Gabriele Barone (Fiamme Azzurre) di Sant’Anastasia (NA): 123125 in qualificazione, 4750 in finale. Argento alla Lombardia con Fabio Marchiori di Rovereto (TN): 116125 +4 e 4050. Bronzo alla Puglia con Alfredo Caloro (Marina Militare) di Ruffano (LE): 116125 +3 e 3240. Junior Femminile Oro alla Lombardia con Sofia Campesan di Castenedolo (BS): 107125 e 3750. Argento al Piemonte con Alice Garoppo di Montebello Monferrato (AL): 116125 e 3650. 🔗 Leggi su Sportface.it

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