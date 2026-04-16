Fitav 1° Gran Premio Giovanile | in Puglia 226 Under 21 tra Trap e Skeet

Sabato 18 e domenica 19 aprile si è svolto in Puglia il primo evento stagionale del Settore Giovanile di tiro a volo. La competizione ha coinvolto 226 giovani under 21, suddivisi tra discipline di Trap e Skeet. Le gare si sono disputate presso il Tav Gioiese per la Fossa Olimpica e al Circolo Ilva per lo Skeet. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti provenienti da diverse regioni.

Sabato 18 e domenica 19 aprile il primo appuntamento stagionale del Settore Giovanile: gare al Tav Gioiese per la Fossa Olimpica e al Circolo Ilva per lo Skeet. Il calendario FITAV del Settore Giovanile entra nel vivo con il 1° Gran Premio 2026, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile. Il fine settimana vedrà protagonisti 226 giovani atleti Under 21 provenienti da 18 regioni italiane, pronti a sfidarsi nelle discipline della Fossa Olimpica e dello Skeet. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Fitav, al via il Primo Gran Premio 2026 di Fossa Olimpica e SkeetSabato 11 e domenica 12 aprile primo appuntamento stagionale verso i Campionati Italiani. Montecatini ospita il Campionato Invernale Giovanile FITAV di Fossa Olimpica e SkeetDomenica 1° marzo oltre 200 Under 21 in pedana al Tav Montecatini Pieve a Nievole per l’assegnazione dei titoli individuali e a squadre regionali. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Settore Giovanile: scocca l’ora del 1°Gran Premio stagionale; 1° Gran Premio Fossa Olimpica: focus sulle sedi Regionali; Skeet, a Bongini e Rossetti l’oro del Primo Gran Premio Fitav; Nel fine settimana il 3° Gran Premio di Sporting 100 piattelli. Tiro a volo, Primo Gran Premio FITAV di Skeet a Laterina: Rossetti e Bongini conquistano l’oro nell’EccellenzaSul campo del Tav Laterina 152 specialisti di tutte le categorie per l'apertura della stagione agonistica estiva. Rossetti batte Sablone nell'ultimo piattello, ... sportface.it Tiro a volo, Primo Gran Premio FITAV di Fossa Olimpica a Conselice: Resca e Rossi dominano nell’EccellenzaAl Tav Conselice 188 tiratori in pedana per l'apertura stagionale del Trap. Resca (Carabinieri) vince rimontando in finale, Rossi (Fiamme Oro) trionfa nelle Lad ... sportface.it Si è concluso al Tav Conselice (RA) il 1° Gran Premio stagionale di Trap di Eccellenza, Ladies e Settore Giovanile, che ha visto in pedana 188 atleti. Nella massima Categoria vincitore Daniele Resca con 29/30 in finale. Nel comparto Ladies a imporsi è sta facebook