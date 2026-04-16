Fitav 1° Gran Premio Giovanile | in Puglia 226 Under 21 tra Trap e Skeet

Da sportface.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 e domenica 19 aprile si è svolto in Puglia il primo evento stagionale del Settore Giovanile di tiro a volo. La competizione ha coinvolto 226 giovani under 21, suddivisi tra discipline di Trap e Skeet. Le gare si sono disputate presso il Tav Gioiese per la Fossa Olimpica e al Circolo Ilva per lo Skeet. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti provenienti da diverse regioni.

Sabato 18 e domenica 19 aprile il primo appuntamento stagionale del Settore Giovanile: gare al Tav Gioiese per la Fossa Olimpica e al Circolo Ilva per lo Skeet. Il calendario FITAV del Settore Giovanile entra nel vivo con il 1° Gran Premio 2026, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile. Il fine settimana vedrà protagonisti 226 giovani atleti Under 21 provenienti da 18 regioni italiane, pronti a sfidarsi nelle discipline della Fossa Olimpica e dello Skeet. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

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