Terrore a Crema | 18enne semina violenza tra strada e ospedale

A Crema, nel corso della mattinata di sabato 7 aprile 2026, un giovane di 18 anni di nazionalità colombiana è stato arrestato dopo aver compiuto una serie di aggressioni. L’uomo ha colpito una donna, un agente di polizia e un operatore sanitario, seminando il caos tra le strade e all’interno di un ospedale. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto del ragazzo, che ora si trova sotto custodia.

Un diciottenne di nazionalità colombiana è finito in manette a Crema dopo aver aggredito una donna, un agente di polizia e un operatore sanitario durante la mattinata di sabato 7 aprile 2026. L’episodio ha avuto inizio intorno alle cinque del mattino in via Vittorio Veneto. Gli agenti della volante sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un cittadino che aveva notato un uomo intento a percuotere una donna in strada. Il giovane, in preda a un forte stato di agitazione, non ha desist own dalle violenze all’arrivo delle forze dell’ordine. Ha infatti inseguito la ragazza fino all’interno del suo domicilio, arrivando a rompere un vetro della porta del condominio per raggiungerla. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore a Crema: 18enne semina violenza tra strada e ospedale Segue un’anziana per strada, poi la violenza nell’androne. Terrore in Italia, il video fa pauraSembrava una mattina come tante: il brusio del mercato, le borse della spesa che sfiorano le gambe, l’aria tagliata da voci e passi frettolosi. Ruba un'auto, semina il panico tra i mezzi in sosta e manda una donna in ospedale: arrestatoLa polizia ha arrestato a Catania un uomo di 39 anni, residente in città, responsabile di un furto d’auto seguito da una fuga contromano.