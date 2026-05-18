12esima edizione per Buongiorno Ceramica

Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 torna Buongiorno Ceramica!, la manifestazione organizzata da AiCC – Associazione italiana Città della Ceramica, giunta quest’anno alla sua 12° edizione, che coinvolge contemporaneamente 60 comuni italiani, in una vera e propria festa diffusa che unisce. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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