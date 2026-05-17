Il Cardinale Zuppi ha espresso interesse per la possibilità di introdurre sacerdoti sposati, lasciando intendere che potrebbero esserci cambiamenti in tal senso. Contestualmente, ha sollevato dubbi sulla copertura finanziaria della Chiesa, affermando che i fondi provenienti dall’8 per mille non sono sufficienti a coprire le esigenze. La posizione di Zuppi si inserisce in un dibattito più ampio, mentre nel passato il Papa Leone XIV aveva invitato i sacerdoti a rispettare e mantenere il celibato.

Nemmeno venti giorni fa, il Papa ha difeso il celibato dei sacerdoti. Ieri, il capo dei vescovi italiani, il cardinale Matteo Maria Zuppi, capofila del cattoprogressismo bolognese, ha dato l’impressione di pensarla diversamente: al Salone del libro, intervistato da Aldo Cazzullo, ha sostenuto che «probabilmente sì», la Chiesa cattolica aprirà ai preti sposati. «Ci sono già», ha aggiunto. «Qualcuno sorride e dice: “Sì, però.”. No no, è tutto regolare. Ci sono nelle Chiese orientali cattoliche, nelle Chiese di rito bizantino, come gli ucraini cattolici, i rumeni cattolici, gli albanesi cattolici». Il presidente della Conferenza episcopale, qui, ha omesso un paio di dettagli cruciali. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Zuppi apre ai preti sposati e si lamenta per i soldi. «L’8 per mille non ci basta»

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