Il vescovo di Anversa sfida il Papa | Entro il 2028 ordinerò preti uomini sposati

Da ilfoglio.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il problema è che il Papa non è dello stesso avviso. Deve essersi distratto, mons. Bonny, quando lo scorso giugno, proprio davanti ai vescovi riuniti in San Pietro per il Giubileo loro dedicato, Leone XIV si soffermò su alcune “virtù indispensabili: la prudenza pastorale, la povertà, la perfetta continenza nel celibato e le virtù umane” I vescovi fiamminghi autorizzano la benedizione delle coppie gay. Che dirà il Vaticano? Roma. Ogni giorno ha la sua pena, anche per il Papa. Con mille e più problemi che affollano la scrivania nello studio del Palazzo apostolico, dalla guerra alle rivendicazioni tedesche, ci mancavano gli innovativi programmi del vescovo di Anversa, mons. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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