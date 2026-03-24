Il problema è che il Papa non è dello stesso avviso. Deve essersi distratto, mons. Bonny, quando lo scorso giugno, proprio davanti ai vescovi riuniti in San Pietro per il Giubileo loro dedicato, Leone XIV si soffermò su alcune “virtù indispensabili: la prudenza pastorale, la povertà, la perfetta continenza nel celibato e le virtù umane” I vescovi fiamminghi autorizzano la benedizione delle coppie gay. Che dirà il Vaticano? Roma. Ogni giorno ha la sua pena, anche per il Papa. Con mille e più problemi che affollano la scrivania nello studio del Palazzo apostolico, dalla guerra alle rivendicazioni tedesche, ci mancavano gli innovativi programmi del vescovo di Anversa, mons. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il vescovo di Anversa sfida il Papa: "Entro il 2028 ordinerò preti uomini sposati"

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Antoon Van Dyck - il celebre pittore originario di Anversa, dove nacque il 22 marzo 1599 - lavorò come assistente di Rubens dal 1616 circa al 1620. Viaggiò molto in Italia dal novembre 1621 fino al 1627, periodo durante il quale fu a più riprese a lavorare a G facebook

Oggi poi facciamo gli auguri a un celebrato artista. #22marzo 1599: nasce ad Anversa Antoon #VanDyck. Questa piccoletta è Maddalena Cattaneo da lui ritratta nel 1623. Opera esposta a Palazzo Ducale di #Genova in occasione della mostra La forma della x.com