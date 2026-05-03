Nelle ultime ore si sono succedute dichiarazioni e fatti legati al mondo del calcio. Un dirigente del Verona ha espresso frustrazione, affermando che se dicesse tutto quello che pensa, dovrebbe lasciare il lavoro, sottolineando come le situazioni siano costanti. Nel frattempo, un altro rappresentante ha criticato la Juventus per le lamentele sull’arbitro, mentre l’allenatore di una squadra ha dichiarato che non si sono mai alzati in modo provocatorio durante le partite.

Un botta e risposta inatteso, dopo il pareggio per 1-1 tra la Juve e il Verona già retrocesso che complica la strada dei bianconeri verso il quarto posto. Ad innescarlo è il ds gialloblù Sean Sogliano, che va all'attacco ai microfoni di Sky e Dazn. "Non parlo mai degli arbitri, ma voglio rispetto per la società e per la gente di Verona e oggi c’è stato poco. Sono stato espulso anche oggi perché ho visto cose che non mi piacciono: parliamo di cultura e che non andiamo ai Mondiali. Qui è sempre la stessa cosa: anche contro una squadra già retrocessa sento dire cose che non voglio ripetere perché dovrei smettere di lavorare per dire quello che penso - accusa il dirigente -.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sogliano accusa: "La Juve che si lamenta dell'arbitro...". Spalletti: "Non ci siamo mai alzati"

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