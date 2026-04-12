Zucchero celebra i 25 anni di Baila sexy thing con il tour Under the Moonlight
Un artista italiano annuncia un tour negli stadi che celebra il venticinquesimo anniversario di una delle sue canzoni più conosciute. L'evento si chiama “Under the Moonlight” e porta il nome di una hit di successo. La tournée si svolgerà nelle principali città italiane e prevede concerti di grande richiamo. La celebrazione musicale si concentra sulla ricorrenza di una canzone che ha segnato la carriera dell’artista.
MILANO – Zucchero “Sugar” Fornaciari si sta preparando per far vivere notti indimenticabili negli stadi italiani con “Baila (sexy thing) 25th – Under the Moonlight”, il tour che celebra i 25 anni di una delle sue hit più amate di sempre. A luglio, infatti, dopo il grande tour europeo Zucchero accende gli stadi con 6 imperdibili appuntamenti live, in cui le sue canzoni diventano protagoniste di una grande festa: ritmo, energia e grandi emozioni sotto il cielo degli stadi, tra luci e migliaia di persone che cantano e ballano insieme. La sua voce unica e inconfondibile, il repertorio senza tempo – capace di far emozionare e ballare intere generazioni in tutto il mondo – e la carica esplosiva daranno vita a uno spettacolo coinvolgente e intenso, rigorosamente dal vivo.🔗 Leggi su Lopinionista.it
Zucchero celebra “Baila (Sexy Thing)” e accende l’estate 2026 con il tour negli stadiA 25 anni dalla sua uscita, “Baila (Sexy Thing)” torna a far ballare il pubblico di tutto il mondo e diventa il cuore di un nuovo grande tour.
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