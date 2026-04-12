Un artista italiano annuncia un tour negli stadi che celebra il venticinquesimo anniversario di una delle sue canzoni più conosciute. L'evento si chiama “Under the Moonlight” e porta il nome di una hit di successo. La tournée si svolgerà nelle principali città italiane e prevede concerti di grande richiamo. La celebrazione musicale si concentra sulla ricorrenza di una canzone che ha segnato la carriera dell’artista.

MILANO – Zucchero “Sugar” Fornaciari si sta preparando per far vivere notti indimenticabili negli stadi italiani con “Baila (sexy thing) 25th – Under the Moonlight”, il tour che celebra i 25 anni di una delle sue hit più amate di sempre. A luglio, infatti, dopo il grande tour europeo Zucchero accende gli stadi con 6 imperdibili appuntamenti live, in cui le sue canzoni diventano protagoniste di una grande festa: ritmo, energia e grandi emozioni sotto il cielo degli stadi, tra luci e migliaia di persone che cantano e ballano insieme. La sua voce unica e inconfondibile, il repertorio senza tempo – capace di far emozionare e ballare intere generazioni in tutto il mondo – e la carica esplosiva daranno vita a uno spettacolo coinvolgente e intenso, rigorosamente dal vivo.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Zucchero celebra i 25 anni di “Baila (sexy thing)” con il tour “Under the Moonlight”

Zucchero celebra “Baila (Sexy Thing)” e accende l’estate 2026 con il tour negli stadiA 25 anni dalla sua uscita, “Baila (Sexy Thing)” torna a far ballare il pubblico di tutto il mondo e diventa il cuore di un nuovo grande tour.

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