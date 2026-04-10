A luglio, un noto artista internazionale terrà sei concerti negli stadi italiani. Lo spettacolo fa parte del tour

M ilano, 10 apr. (askanews) – È una canzone travolgente che ha fatto storia, Zucchero “Sugar” Fornaciari celebra i 25 anni della sua hit Baila con una versione rimasterizzata, disponibile in italiano, inglese e spagnolo. “Beh, molto importante ovviamente, è arrivata in un momento che nessuno si aspettava”. Zucchero festeggia 25 anni di Baila. Dopo un lunga gestazione Baila si è trasformata in un inno di gioia e di divertimento. “Per due o tre anni è rimasta lì, perché non riuscivo a svilupparla, a fare la strofa, il ponte, a pensare come farla nel mio stile, perché non c’era ritmo, poi come succede spesso a me, dopo due o tre anni l’ho ritirata fuori, l’ho sentita ed è venuto improvvisamente la strofa, il ponte e tutto, e il mondo che volevo fare”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il grande performer sarà negli stadi italiani a luglio per sei date del "Baila (sexy thing) 25th - Under the Moonlight"

Zucchero celebra “Baila (Sexy Thing)” e accende l’estate 2026 con il tour negli stadiA 25 anni dalla sua uscita, “Baila (Sexy Thing)” torna a far ballare il pubblico di tutto il mondo e diventa il cuore di un nuovo grande tour.

I Pinguini Tattici Nucleari tornano negli stadi: tutte le date del tour del 2027I Pinguini Tattici Nucleari tornano negli stadi con un nuovo tour previsto per l’estate 2027.