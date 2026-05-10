Canoa velocità Tacchini Casadei sfiorano la vittoria nel C2 500 a Szeged! Benissimo il K2 femminile di Zironi Rossetti
A Szeged, in Ungheria, si sono svolti i campionati internazionali di canoa velocità, dove gli atleti italiani hanno ottenuto risultati significativi. Nel C2 500, la coppia composta da Tacchini e Casadei si è classificata seconda, mancando di poco la vittoria. Nel K2 femminile, Zironi e Rossetti hanno concluso al terzo posto, assicurando un altro podio per l’Italia nelle specialità olimpiche.
Arriva un altro podio nelle specialità olimpiche per l’Italia a Szeged, in Ungheria, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità: Gabriele Casadei, dopo aver centrato il terzo posto ieri nel C1 1000 maschile, oggi coglie la piazza d’onore assieme a Carlo Tacchini nel C2 5oo maschile. Ottimo quinto posto, invece, per il K2 500 femminile di Lucrezia Zironi e Giada Rossetti. SPECIALITÀ OLIMPICHE. Nel C2 500 maschile Gabriele Casadei e Carlo Tacchini chiudono al secondo posto in 1:36.32, fermandosi a 0.42 dagli atleti individuali neutrali Zakhar Petrov ed Ivan Shtyl, vittoriosi in 1:35.90 dopo aver preso il largo nella prima parte di gara ed aver poi amministrato nei secondi 250 metri, resistendo al tentativo di rimonta degli azzurri, che sono risultati i più veloci nel tratto dall’intermedio di metà gara al traguardo.🔗 Leggi su Oasport.it
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