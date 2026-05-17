Il G8 di Genova? Non lo archivierò mai Adesso sto in un periodo dell’esistenza un po’ così crepuscolare | così Zerocalcare al Salone del Libro di Torino

Al Salone del Libro di Torino, lo scrittore ha ricordato il G8 di Genova, affermando che non lo archivierà mai. A 25 anni dall’evento, ha parlato della sua generazione associando immediatamente gli avvenimenti del 2001 a quella data, menzionando in particolare la Diaz e Bolzaneto. Ha commentato di attraversare un periodo personale “un po’ così, crepuscolare”, senza approfondire motivazioni o opinioni sui fatti storici. La conversazione è avvenuta in risposta a una studentessa della Diaz presente all’incontro.

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