Il G8 di Genova? Non lo archivierò mai Adesso sto in un periodo dell’esistenza un po’ così crepuscolare | così Zerocalcare al Salone del Libro di Torino
Al Salone del Libro di Torino, lo scrittore ha ricordato il G8 di Genova, affermando che non lo archivierà mai. A 25 anni dall’evento, ha parlato della sua generazione associando immediatamente gli avvenimenti del 2001 a quella data, menzionando in particolare la Diaz e Bolzaneto. Ha commentato di attraversare un periodo personale “un po’ così, crepuscolare”, senza approfondire motivazioni o opinioni sui fatti storici. La conversazione è avvenuta in risposta a una studentessa della Diaz presente all’incontro.
“Per la mia generazione, dire Genova vuol dire automaticamente gli eventi del G8”. A 25 anni dal controvertice del 2001, Zerocalcare torna sulla Diaz e su Bolzaneto rispondendo a una studentessa della Diaz, al Salone del Libro di Torino. La ragazza racconta che, nella vita quotidiana dell’istituto genovese noto per il massacro compiuto dalla polizia nel 2001, quella storia non è diventata memoria comune: “ In classe ” ha risposto alla curiosità del fumettista “qualcuno pensava che nella nostra scuola ci fosse stato un terremoto”. Zerocalcare, che stava presentando la nuova serie animata “ Due spicci”, in arrivo su Netflix dal 27 maggio, riapre la parentesi sul raid notturno alla Diaz, i manifestanti picchiati mentre dormivano nei sacchi a pelo, Bolzaneto e le ore di violenze successive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Oggi al Salone due appuntamenti con Coconino: il firmacopie di Miguel Vila e l'incontro di stasera sui fatti del G8 di Genova del 2001. I nostri libri li trovate al PADIGLIONE 2 - STAND K82 - L81 Sabato 16 maggio Ore 15.00 – 17.00 – Stand Coconino Press – facebook
Venerdì al @SalonedelLibro di #Torino LA SOSPENSIONE - Bolzaneto e il G8 25 anni dopo Con Francesca Zanni e @RiccardoNoury Venerdì 15 maggio 2026, ore 19:15 Sala Bronzo, Lingotto Fiere @amnestyitalia @DomaniGiornale @EmonsEdizioni x.com
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