Qui strade militarizzate come al G8 di Genova | Zerocalcare a Torino per il festival di Askatasuna

Durante il festival organizzato da Askatasuna a Torino, l'artista Zerocalcare ha descritto la presenza di strade militarizzate, paragonandole alle misure adottate durante il G8 di Genova. La sua testimonianza si è concentrata sull’impatto visivo delle grate lungo le vie cittadine, che gli hanno ricordato le scene viste durante quella manifestazione. La sua visita ha attirato l’attenzione di pubblico e media presenti all’evento.

“Mi ha fatto impressione arrivare qua e vedere le grate per strada, mi sembrano quelle del G8 del 2001 “, così il fumettista Michele Rech, in arte Zerocalcare, a margine dell’inaugurazione del festival politico-culturale ‘Altri Mondi Altri Modi’, organizzato dal centro sociale Askatasuna, in riferimento al presidio delle forze dell’ordine intorno all’immobile di corso Regina Margherita 47, sgomberato lo scorso 18 dicembre. Riferendosi alle prescrizioni arrivate dalla questura, che hanno fatto spostare l’evento inizialmente previsto a pochi metri dall’ex sede del centro sociale, Zerocalcare ha commentato che “in generale questa roba si sta vedendo molto spesso in Italia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Qui strade militarizzate come al G8 di Genova”: Zerocalcare a Torino per il festival di Askatasuna Notizie correlate Zerocalcare al festival di Askatasuna sul presidio in Vanchiglia: “Ricorda il G8 del 2001. Piange il cuore”“Mi ha fatto impressione arrivare qua, vedere le grate per strada, mi sembrano quelle del G8 del 2001”, sono le parole con cui il fumettista Michele... Migliaia di persone al corteo per Askatasuna a Torino: c’è anche Zerocalcare. Gli organizzatori: “Siamo 50mila”Migliaia di persone, 50mila secondo gli organizzatori, 15mila secondo altre fonti, si sono riunite a Torino per partecipare al corteo per Askatasuna,... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Bielorussia, il confine che torna a inquietare Kiev: strade militari, artiglieria e il timore di un nuovo asse d’attacco; STRADE SICURE: IN CALABRIA L’ESERCITO A FIANCO DEI CITTADINI. Qui strade militarizzate come al G8 di Genova: Zerocalcare a Torino per il festival di AskatasunaRoma, 22 apr. (Adnkronos) - L’industria dei gas liquefatti condivide l'urgenza di rafforzare l'autonomia energetica dell'Unione e apprezza i richiami della Comunicazione diffusa oggi dalla Commissione ... ilfattoquotidiano.it