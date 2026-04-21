Sicilia acqua in crescita negli invasi | +58% in un anno Schifani rassicura sull’estate

Da agrigentonotizie.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le riserve idriche della Sicilia sono aumentate del 58% rispetto allo scorso anno, portando le quantità d’acqua negli invasi a livelli più elevati. Il presidente della regione ha dichiarato che questa situazione permette di affrontare la stagione estiva con maggiore sicurezza. I dati ufficiali indicano un incremento significativo delle riserve rispetto ai periodi precedenti, contribuendo a migliorare la disponibilità idrica nell’isola.

Le riserve idriche della Sicilia tornano a livelli rassicuranti e consentono di guardare alla prossima estate con maggiore tranquillità. È quanto emerge dal report mensile dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, aggiornato al primo aprile, che segnala un netto aumento dei.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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