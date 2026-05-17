La sconfitta della Juventus contro la Fiorentina all’Allianz Stadium ha portato a riflettere sulle ragioni del calo delle prestazioni e sui problemi della squadra. La partita si è conclusa con un risultato umiliante e ha evidenziato alcune difficoltà legate alla mancanza di personalità in campo. Inoltre, si discute sulla scelta di mercato fatta in passato, che potrebbe aver contribuito a un cambio di rotta poco favorevole. Con l’eliminazione dalla Champions League, i bianconeri si trovano ora ad affrontare una fase di ridimensionamento economico.

E adesso sono guai. Ma guai seri. Perché l'umiliante ko con la Fiorentina cancella la Champions. Non aritmeticamente, non ancora, ma Como, Roma e Milan dovrebbero crollare all'ultima, mentre ai bianconeri servirebbero tre punti nel derby con il Torino e poi sperare. Troppe coincidenze. Un mese fa la Juve ha cominciato a perdere colpi, il tutto nascosto dal bottino incamerato in precedenza e dal gol di Vlahovic che, dopo dodici secondi, ha dato l’illusione della rinascita a Lecce. Sarà un bel ridimensionamento senza i cinquanta milioni in arrivo di default per le prime quattro. Di mezzo sempre la Fiorentina: un anno fa il disastro al Franchi (0-3) fu provvidenziale perché, esonerato Thiago Motta, la Juve conquistò la Champions con Tudor. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yildiz scomparso, zero personalità, mercato sbagliato: i motivi del crollo Juve

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