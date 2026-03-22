Juve il pallone preso da Yildiz e l’indicazione di Spalletti | cos’è successo prima del rigore sbagliato da Locatelli? La ricostruzione

Prima del rigore sbagliato da Locatelli, ci sono stati alcuni momenti chiave sul campo. Yildiz ha preso il pallone durante una fase di gioco, mentre l’allenatore ha dato indicazioni ai propri giocatori. I movimenti e le comunicazioni tra i giocatori sono stati osservati prima che arrivasse la decisione di calciare dal dischetto. Sono state registrate anche alcune reazioni e gesti durante questa fase.

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