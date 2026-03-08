Cody Rhodes vs Randy Orton a WrestleMania 42 Perché è un grande sì

Il 6 marzo 2026 Cody Rhodes ha vinto l’Undisputed WWE Championship a SmackDown, sconfiggendo Drew McIntyre nel match che ha concluso il suo regno. Questo evento ha avuto luogo a Stamford, mentre la lotta tra Rhodes e McIntyre si è svolta di sera. La vittoria ha segnato il ritorno di Rhodes al vertice del campionato WWE.

Stamford, 8 marzo 2026 – Cody Rhodes ha riconquistato l’Undisputed WWE Championship a SmackDown il 6 marzo 2026, battendo Drew McIntyre nel match che ha chiuso il regno del campione scozzese. McIntyre ha mostrato ancora una volta le sue qualità sul ring, ma il suo personaggio non è mai riuscito a raggiungere fino in fondo una costruzione narrativa davvero solida e credibile, un limite con cui lo scozzese convive da anni. Ogni volta è sembrato vicino all’evoluzione definitiva, ma è sempre mancato qualcosa per renderlo pienamente convincente come top star nel lungo periodo. Di conseguenza, il suo regno ha avuto un impatto limitato, e la vittoria di Rhodes ha riportato il titolo su binari più stabili in vista di WrestleMania 42. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

WWE: Ecco perché Cody Rhodes vs Roman Reigns non si farà a WrestleMania 42La WWE ha ufficialmente cancellato Cody Rhodes vs Roman Reigns per WrestleMania 42.

Cody Rhodes vs. Randy Orton: WrestleMania 42 Title Match! #WWE

