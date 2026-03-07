Nella puntata di SmackDown, si è parlato principalmente di un possibile match tra Cody Rhodes e Randy Orton, con alcuni riassunti degli eventi principali dello show. La serata ha visto interventi e commenti dei protagonisti coinvolti, mentre si discuteva delle prossime mosse nel mondo della WWE. La discussione si è concentrata sui dettagli delle carriere dei due wrestler e sulle anticipazioni per i prossimi incontri.

Come per ogni puntata, in apertura vengono riportati riassunti ed eventi principali dello show. Durante la puntata di SmackDown del 6 marzo 2026, tra gli anteprima principali non poteva mancare il main event di puntata: Drew McIntyre vs Cody Rhodes, con in palio l’ Undisputed WWE Championship detenuto dallo scozzere. Non appena nello schermo è comparso il banner del match, il pubblico ha riempito di fischi l’arena facendo chiaramente capire la sua posizione circa la situazione e tutto ciò che circonda l’American Nightmare da ormai almeno un anno. Gli stessi fischi nei confronti di Cody Rhodes si sono ripetuti quando, nel promo di apertura di Randy Orton, che ha vinto l’Elimination Chamber e si è garantito il match titolato a WrestleMania, ha fatto il nome del suo ex compagno della Legacy come suo possibile avversario. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: La reazione di SmackDown al possibile Cody Rhodes vs Randy Orton

Quando la WWE ha deciso di far affrontare Randy Orton contro Cody RhodesLa prospettiva di wrestlemania 42 sta vivendo una trasformazione sostanziale dietro le quinte, guidata da segnali convergenti tra le due figure più...

Leggi anche: CM Punk, Cody Rhodes, Drew McIntyre e Randy Orton: il grande wrestling a Torino in primavera

WWE 2K26 : Big News Dropped Body Morphing Weapon Physics Battle pass & More In Depth Review

Contenuti e approfondimenti su Cody Rhodes.

Temi più discussi: Cody Rhodes smantella un grande mito della WWE di fronte alla reazione del pubblico; WWE: Cody Rhodes di nuovo campione, ecco quando è stato deciso; Cody Rhodes rivela il bizzarro comportamento nello spogliatoio della WWE; Cody Rhodes commette un grave errore in diretta TV per la WWE.

WWE: Cody Rhodes di nuovo campione, ecco quando è stato decisoCody Rhodes e Drew McIntyre scoprono solo ora i nuovi piani per WrestleMania 42. Scopri i retroscena sul possibile scontro tra Cody e Orton ... spaziowrestling.it

Episodio imperdibile di SmackDown: McIntyre vs. Rhodes per il WWE Championship e non solo!La preview dell'episodio di SmackDown del 6 marzo: in palio l'Undisputed WWE Championship tra Drew McIntyre e Cody Rhodes ... generationsport.it

STANOTTE, a WWE SmackDown, il match titolato tra Drew McIntyre e Cody Rhodes! Chi lo vincerà - facebook.com facebook