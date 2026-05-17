Durante uno speciale evento MMA trasmesso in diretta su Netflix, CM Punk era presente per sostenere Ronda Rousey, ex Superstar WWE, che ha ottenuto una vittoria molto rapida su Gina Carano. Dopo il combattimento, Punk ha applaudito pubblicamente la performance dell’atleta. L’evento ha riscosso attenzione tra gli appassionati di arti marziali miste e wrestling, con la partecipazione di diverse personalità del settore. La vittoria di Ronda Rousey e la presenza di CM Punk sono stati i momenti principali della serata.

CM Punk era presente ieri sera per sostenere l’ex Superstar WWE, Ronda Rousey, durante uno speciale evento MMA trasmesso in diretta su Netflix. La WWE continua infatti a condividere la piattaforma con numerosi altri programmi di grande richiamo. L’evento, organizzato da Most Valuable Promotions all’Intuit Dome di Inglewood, in California, aveva come main event uno storico superfight femminile dei pesi piuma tra Ronda Rousey e Gina Carano. Prima dell’inizio dell’incontro principale c’è stato spazio anche per alcune interviste tra il pubblico, e proprio in quel momento è comparso CM Punk, apparso sorridente e decisamente coinvolto dallo spettacolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: CM Punk applaude Ronda Rousey dopo la rapidissima vittoria su Gina Carano

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