Sabato sera, il mondo delle MMA ha assistito a un evento che ha riportato alla memoria le sfide tra due figure iconiche del passato. La combattente che ha avuto successo nel MMA ha affrontato un’ex atleta di wrestling e film d’azione, in un incontro che si è concluso in soli 17 secondi. La vittoria è arrivata rapidamente, lasciando il pubblico senza parole e chiudendo il match in modo deciso. La sfida ha attirato l’attenzione di molti appassionati e appassionate di arti marziali miste.

Sabato sera il mondo delle MMA ha vissuto un autentico tuffo nel passato grazie alla sfida tra Ronda Rousey e Gina Carano, e l’ex WWE ha chiuso il main event nel suo classico stile. L’evento, nato dalla collaborazione tra Netflix e la Most Valuable Promotions di Jake Paul, ha segnato l’ingresso ufficiale dello streamer nel mondo delle MMA dopo mesi di hype e curiosità intorno al progetto. A reggere il peso della serata erano le due combattenti più influenti della storia delle MMA femminili. Gina Carano stava tentando un’impresa al limite del possibile: tornare a combattere diciassette anni dopo il suo ultimo incontro, e farlo proprio contro l’ex campionessa e medaglia olimpica Ronda Rousey, anche lei distante dalle scene da quasi 10 anni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Ronda Rousey contro Gina Carano si chiude in 17 secondi il ritorno delle due leggende

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ronda Rousey on Gina Carano Fight: Biggest in MMA Right Now

Sullo stesso argomento

AEW: Qual è lo status di Ronda Rousey?Ormai è trascorsa una settimana dalla partecipazione a sorpresa di Ronda Rousey a AEW Revolution 2026 e in questi giorni in molti si sono interrogati...

AEW: L’infortunio di Toni Storm ha stravolto i piani per Ronda RouseySecondo Fightful Select, la AEW sarebbe aperta a nuove apparizioni di Ronda Rousey, ma l’infortunio di Toni Storm cambia i piani creativi...

Ronda Rousey Gina Carano incontro. C'è un feed per la lotta? reddit

Ronda Rousey contro Gina Carano, Netflix accede i riflettori sull’MMANella card anche Diaz-Perry e Ngannou-Lins. I match a Los Angeles, collegamento alle 3 nella notte italiana tra sabato e domenica ... msn.com

Ronda Rousey at peace with Gina Carano mega-fight in MMA return being her last — with one caveatIf all goes according to plan, Ronda Rousey’s return to MMA competition is one and done. The UFC Hall of Famer, who took women’s combat sports to the mainstream with a tour de force championship run ... sports.yahoo.com