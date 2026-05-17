William Bullock è ricordato principalmente per le sue vicende come mercante, con una vita caratterizzata da numerosi alti e bassi. Pochi studiosi hanno studiato approfonditamente la sua figura, e coloro che lo hanno fatto spesso riferiscono di un senso di difficoltà nel ricostruire la sua storia. La sua esistenza ha suscitato reazioni contrastanti tra chi ha esaminato i dettagli delle sue vicende, tra entusiasmo e frustrazione. La sua figura rimane comunque presente nel panorama storico legato al commercio e alle vicende personali di quel periodo.

Quei pochi studiosi che avranno avuto la fortuna di incontrare il nome di William Bullock devono avere provato un moto di ebbrezza e al tempo stesso, forse, una sonora frustrazione per la scarsità di materiale a loro disposizione (una biografia è stata edita dall’Università di Bristol, una ventina d’anni fa). Eppure sembra che al carneade debba essere assegnata una qualche posizione di privilegio, se si vuole leggere la storia delle collezioni partendo da contesti scoppiettanti e concatenazioni di personaggi, creatori di mondi effimeri passibili di ampliamenti a dismisura. L’Inghilterra fra Sette e Ottocento, nel nostro immaginario, è... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - William Bullock, disavventure del mercante opulento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Un Modigliani saccheggiato dai nazisti, un mercante d'arte miliardario e un contadino in pensione del Périgord: la folle storia di un dipinto che presto sarà restituitoNon c'è prescrizione quando si tratta di proprietà rubate agli ebrei dalle forze di occupazione e dai collaboratori durante la Seconda guerra...

Houston, la toilette ha un problema: le disavventure igieniche della missione Artemis 2Sono tante le cose che ricorderemo di questa missione spaziale, dal divertente passaggio del vasetto di Nutella fluttuante, fino al momento...