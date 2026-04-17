Un Modigliani saccheggiato dai nazisti un mercante d' arte miliardario e un contadino in pensione del Périgord | la folle storia di un dipinto che presto sarà restituito

Dopo circa ottant'anni, un dipinto di Modigliani potrebbe essere restituito alla famiglia che lo possedeva prima di essere stato trafugato dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. La vicenda coinvolge un mercante d'arte molto ricco e un contadino in pensione del Périgord, legati a questa opera che ha attraversato decenni di misteri e passaggi. La storia si sta avviando verso una conclusione, con la possibile restituzione del quadro.

Non c'è prescrizione quando si tratta di proprietà rubate agli ebrei dalle forze di occupazione e dai collaboratori durante la Seconda guerra mondiale. Ottant'anni dopo che il tribunale aveva ordinato la restituzione di un dipinto di Modigliani al suo proprietario, un gallerista, e dopo 15 anni di aspra controversia tra l'unico erede e il nuovo proprietario, i tribunali americani si sono pronunciati a favore della famiglia depredata. Philippe Maestracci, nipote di Oscar Stettiner, potrà finalmente ritrovare questo dipinto perduto, smarrito nei meandri del mercato dell'arte e delle spoliazioni naziste per quasi un secolo....🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Un Modigliani saccheggiato dai nazisti, un mercante d'arte miliardario e un contadino in pensione del Périgord: la folle storia di un dipinto che presto sarà restituito Notizie correlate Calabria dimenticata: riscoperto il pittore Vincenzo Corrado e la sua arte del ‘900. Un talento restituito alla storia.Una riscoperta silenziosa, un atto di restituzione storica e affettiva che scuote le polveri del tempo: la figura di Vincenzo Corrado, pittore... Il contadino che umiliò Ferrari: la vera storia di Ferruccio Lamborghini e del suo sognoFerruccio Elio Arturo Lamborghini nacque il 28 aprile 1916 a Renazzo, una piccola frazione di Cento, in provincia di Ferrara. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Un Modigliani saccheggiato dai nazisti, un mercante d'arte miliardario e un contadino in pensione del Périgord: la folle storia di un dipinto che presto sarà restituito; Il Modigliani di Nahmad saccheggiato dai nazisti deve essere restituito ai legittimi eredi. Un Modigliani saccheggiato dai nazisti, un mercante d'arte miliardario e un contadino in pensione del Périgord: la folle storia di un dipinto che presto sarà restituitoDopo un'odissea durata 80 anni, un dipinto del pittore italiano Modigliani potrebbe finalmente tornare nelle mani della famiglia che lo possedeva, dopo essere stato depredato dai nazisti. vanityfair.it