Houston la toilette ha un problema | le disavventure igieniche della missione Artemis 2

Durante la missione Artemis 2, un problema si è verificato con la toilette a bordo, causando disagi per l’equipaggio. La missione ha comunque visto momenti memorabili, come un vasetto di Nutella che flottava nello spazio e la dedica di un cratere lunare a una persona cara del comandante. Questi episodi hanno accompagnato le difficoltà tecniche affrontate durante il viaggio, che si inseriscono nel quadro degli eventi più significativi della spedizione.

Sono tante le cose che ricorderemo di questa missione spaziale, dal divertente passaggio del vasetto di Nutella fluttuante, fino al momento commovente della dedica di un cratere lunare, Carroll, alla defunta moglie del comandante. Ma nessuna missione manca di imprevisti, e finora quello più severo è stata l’avaria alla ventola di aspirazione della toilette di bordo. Ora il bagno spaziale di Artemis 2 funziona perfettamente, ma c’è un altro problema, lo svuotamento del serbatoio. A parte essere il primo bagno in assoluto ad aver volato oltre l’orbita terrestre, poiché gli astronauti delle missioni Apollo usavano sacchetti di plastica, resta comunque l’unico servizio igienico disponibile per quattro persone per dieci giorni, e in una situazione di convivenza continua. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Houston, la toilette ha un problema: le disavventure igieniche della missione Artemis 2 Artemis II ha raggiunto i due terzi del viaggio verso la Luna. Blocco al condotto di sfiato della toiletteLa navetta Orion della missione Artemis II ha «appena raggiunto» i due terzi del viaggio verso la Luna. Artemis II, guasto a bordo: “Houston, abbiamo un problema… con il wc”(Adnkronos) – Il viaggio di ritorno sulla Terra avrebbe potuto svolgersi senza intoppi per gli astronauti di Artemis II ma a bordo della capsula... Temi più discussi: Houston, abbiamo un problema... all'email: dopo la toilette, per Artemis guai anche con Outlook; Artemis, come funziona il bagno spaziale (di lusso) e come è stato riparato. Il confronto con gli astronauti dell'Apollo; Artemis II, un guasto alla toilette ha messo a rischio la missione; Artemis 2, problemi con la toilette della Orion in viaggio verso la Luna: come funziona il bagno spaziale. Houston, la toilette ha un problema: le disavventure igieniche della missione Artemis 2Dopo l’avaria alla ventola se ne manifesta uno anche al sistema di scarico verso l’esterno. In dieci giorni l’equipaggio produce quasi 50 litri di urina, così i tecnici sono già al lavoro per una solu ... panorama.it «Houston, abbiamo un problema... all'email»: dopo la toilette, per Artemis guai anche con OutlookAnche un piccolo guaio tecnologico per l'equipaggio diretto verso l'orbita lunare: «Ho due copie di Microsoft Outlook e nessuna delle due funziona», dice il comandante Wiseman ... msn.com Houston, abbiamo un problema - facebook.com facebook Dal Mission Control Center reso celebre dalla frase «Houston, abbiamo un problema» allo spazioporto europeo, queste mete ti avvicinano alle missioni spaziali di ieri, di oggi e di domani. x.com