Walter Valdi, artista milanese, è noto per aver scritto e interpretato il brano “Un milanese a Milano”, eseguito nei primi anni Ottanta al Derby Club, locale simbolo del cabaret. La canzone racconta di un milanese che si aggira per la città, evidenziando la sua presenza e il legame con Milano. Il brano è stato considerato “straordinario” all’epoca, e contiene il verso “T’hee sentuu ’se gh’è sucèss? Han trovato un milanese chì a Milan!”, che si riferisce a un personaggio in cerca del proprio ruolo nel contesto cittadino.

Milano – Era “Un milanese a Milano“. “Cosa straordinaria” già negli anni Ottanta, quando lo cantava al Derby Club, la culla del cabaret: “T’hee sentuu ’se gh’è sucèss? Han trovato un milanese chì a Milan!”. Avvocato Nicola Giovanni Walter Pinnetti di giorno, Walter Valdi dopo il tramonto, non solo rappresentava il milanese sul palcoscenico, ma ascoltava Milano, la osservava e - con musica e parole - creava affreschi della città che sembrano disegnati oggi, tra magütt, strade con la büsa növa, persone che corrono e coeur in man. Dal 2003 non c’è più, ma sulle sue tracce si sono messi in sedici, tra artisti, studiosi e amici: ne è nato un documentario “Un milanese a Milano - Walter Valdi “ diretto da Valerio Finessi, che con la cinepresa ha spesso inquadrato la città e la sua storia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Walter Valdi, un milanese a Milano: sedici personaggi in cerca…del papà del cabaret e della città

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