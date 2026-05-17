Waffel Nike e banane
Bill Bowerman, nato nel 1911, è stato un atleta specializzato nei 100 metri e anche un allenatore con numerosi successi, tra cui medaglie olimpiche e titoli mondiali. La sua carriera sportiva e di allenatore ha lasciato un segno importante nel mondo dell’atletica leggera. Oltre alle imprese sportive, è ricordato per aver contribuito alla nascita di un noto marchio di abbigliamento sportivo. La sua figura è associata a molte innovazioni e successi nel settore.
Bill Bowerman, classe 1911, oltre che grande centometrista fu anche allenatore con un ricchissimo palmares: medaglie olimpiche e tanti titoli mondiali. Fiore all’occhiello le 4 medaglie d’oro vinte come allenatore di Jesse Owens nelle Olimpiadi di Berlino del 1938. La sua passione ovviamente erano i cento metri, in quegli anni notevolmente sopra i 10 secondi; egli però aveva intuito che oltre alla preparazione atletica bisognava migliorare il grip delle scarpette da corsa per una partenza veloce e scattante. L’intuizione gli venne una sera mentre la moglie preparava dei Waffles, dolci croccanti con la simpatica struttura a griglia. Disegnò quindi delle scarpe con suole “grigliate” che in effetti permisero agli atleti scatti più grintosi rispetto a quelli ottenuti con le classiche scarpette dalle suole lisce. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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