Waffel Nike e banane

Bill Bowerman, nato nel 1911, è stato un atleta specializzato nei 100 metri e anche un allenatore con numerosi successi, tra cui medaglie olimpiche e titoli mondiali. La sua carriera sportiva e di allenatore ha lasciato un segno importante nel mondo dell’atletica leggera. Oltre alle imprese sportive, è ricordato per aver contribuito alla nascita di un noto marchio di abbigliamento sportivo. La sua figura è associata a molte innovazioni e successi nel settore.

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Bill Bowerman, classe 1911, oltre che grande centometrista fu anche allenatore con un ricchissimo palmares: medaglie olimpiche e tanti titoli mondiali. Fiore all’occhiello le 4 medaglie d’oro vinte come allenatore di Jesse Owens nelle Olimpiadi di Berlino del 1938. La sua passione ovviamente erano i cento metri, in quegli anni notevolmente sopra i 10 secondi; egli però aveva intuito che oltre alla preparazione atletica bisognava migliorare il grip delle scarpette da corsa per una partenza veloce e scattante. L’intuizione gli venne una sera mentre la moglie preparava dei Waffles, dolci croccanti con la simpatica struttura a griglia. Disegnò quindi delle scarpe con suole “grigliate” che in effetti permisero agli atleti scatti più grintosi rispetto a quelli ottenuti con le classiche scarpette dalle suole lisce. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Waffel, Nike e banane ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IGNITED BONNIE IN HELLO NEIGHBOR IS INSANE.... Sullo stesso argomento L'Eredità, Tommaso travolto: "Raddrizza le banane"Batte prima Fiamma e poi Pietro, ma cade sul più bello e si prende gli sfottò dei telespettatori de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1... Banane a rischio: fino a 6 pesticidi per frutto, la verità sulla fruttaUn’indagine appena pubblicata ha rivelato che un singolo frutto può contenere fino a sei residui di pesticidi diversi, una scoperta che mette in... Waffel, Nike e bananeBill Bowerman, classe 1911, oltre che grande centometrista fu anche allenatore con un ricchissimo palmares: medaglie olimpiche e tanti ... lanazione.it Waffle vegani con banane Chiquita, sciroppo d'acero e lamponiWaffle vegani con banane Chiquita, sciroppo d'acero e lamponi La ricetta degli Waffle vegani con banane Chiquita, sciroppo d'acero e lamponi. Un dessert gustoso e adatto a tutti i palati, da gustare a ... italiaatavola.net