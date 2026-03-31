Banane a rischio | fino a 6 pesticidi per frutto la verità sulla frutta

Un’indagine recente ha analizzato la presenza di pesticidi nella frutta, evidenziando come un singolo frutto possa contenere fino a sei residui diversi. La ricerca si è concentrata sulla frutta tropicale, in particolare sulle banane, e ha mostrato che i livelli di pesticidi presenti possono superare i limiti considerati sicuri. I risultati sollevano interrogativi sulla sicurezza alimentare di questi prodotti molto consumati.

Un’indagine appena pubblicata ha rivelato che un singolo frutto può contenere fino a sei residui di pesticidi diversi, una scoperta che mette in discussione l’immagine del prodotto come alimento sano e sicuro. L’analisi condotta su quindici campioni acquistati nei principali punti vendita italiani ha confermato la presenza di sostanze chimiche vietate altrove nell’Unione Europea, tra cui interferenti endocrini e potenziali cancerogeni. Mentre il consumatore medio mangia circa sessanta banane all’anno per abitudine, i dati mostrano che la filiera convenzionale è storicamente basata su monocolture intensive in America Latina, dove il soprannome fruta química descrive perfettamente la realtà produttiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Banane a rischio: fino a 6 pesticidi per frutto, la verità sulla frutta Articoli correlati Più frutta e verdura, più pesticidi nelle urine? Cosa mostra davvero la ricercaUn nuovo studio pubblicato su International Journal of Hygiene and Environmental Health ha analizzato come il consumo di alcuni prodotti... Scontrino a sorpresa a Cernobbio, frutta come l’oro: "Per due banane, due arance e poco altro 10 euro non bastano"Dal fruttivendolo con 10 euro in mano, torna a casa con uno scontrino da 12,50: la segnalazione di un lettore riaccende il tema del costo della vita... Seconda annualità al traguardo Enjoy Dolce Frutta rafforza la cultura della frutta fresca made in UEVolge al termine la seconda annualità di Enjoy Dolce Frutta la campagna europea della OP Melodia che valorizza la frutta fresca made in UE e che si...