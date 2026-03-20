Durante la puntata di L'Eredità, Tommaso ha vinto le prime due sfide contro Fiamma e Pietro, ma è caduto nella fase finale, subendo gli scherzi dei telespettatori. Il quiz show del preserale di Rai 1 è condotto da Marco Liorni. Tommaso, infatti, si è trovato coinvolto in momenti di tensione e divertimento, attirando l’attenzione del pubblico.

Batte prima Fiamma e poi Pietro, ma cade sul più bello e si prende gli sfottò dei telespettatori de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Il campion è Tommaso, che venerdì 20 marzo accede alla Ghigliottina con un montepremi di 150mila euro, più che buono. Dopo le cinque parole indizio, il gruzzolo è ridotto a 37.500 euro, comunque più che dignitoso. A detta di molti che da casa commentano la puntata in tempo reale su X, la risposta non è impossibile. "Dracula", "Renato", "Mazzini", "Settembre" e "Grafite" sono le parole da legare con la risposta corretta, che è "Mina". Eppure Tommaso prova con "Nero" e sui social si scatenano i telespettatori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, Tommaso travolto: "Raddrizza le banane"

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