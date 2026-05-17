Il settore del wedding tourism sta ampliando i propri orizzonti a livello globale, attirando l’attenzione di professionisti internazionali. Recentemente, alcuni wedding planner provenienti dagli Stati Uniti hanno visitato i Laghi di Monticchio, in Italia, per valutare le opportunità offerte dalle località italiane. Nel frattempo, si moltiplicano le domande su come gli esperti stranieri sceglieranno destinazioni come il Vulture, un’area di interesse crescente nel settore dei matrimoni. Questi spostamenti e valutazioni indicano un trend di espansione del mercato a livello mondiale.

? Punti chiave Come faranno i wedding planner americani a scegliere il Vulture?. Chi sono gli esperti internazionali che hanno visitato i Laghi di Monticchio?. Quali benefici concreti porterà questo progetto all'economia locale lucana?. Come potrà la Basilicata competere con le grandi mete mondiali?.? In Breve Evento concluso sabato 16 maggio presso la Villa delle Rose vicino ai Monticchio.. Wedding planner da USA, Inghilterra, Spagna, Australia e Ucraina hanno visitato il territorio.. Francesco Mastrorazio e Incoronata Trafficante hanno coordinato l'iniziativa per la Basilicata.. Il progetto mira a favorire l'indotto agricolo e artigianale del Vulture. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vulture nel mondo: il wedding tourism punta ai mercati globali

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