La 43esima edizione di Macfrut si tiene a Rimini dal 21 aprile 2026, con la partecipazione del ministro dell’Agricoltura. L’evento è uno dei principali nel settore ortofrutticolo e si svolge presso il centro espositivo della città. La manifestazione si concentra sulle potenzialità di esportazione dei prodotti italiani verso mercati internazionali, coinvolgendo operatori del settore e rappresentanti istituzionali.

Il centro espositivo di Rimini ospita la 43esima edizione di Macfrut, l’evento leader per il comparto ortofrutticolo, inaugurato martedì 21 aprile 2026 con la partecipazione del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida. La fiera si presenta come un ponte strategico tra l’eccellenza produttiva italiana e i mercati emergenti di Africa e Medio Oriente, attirando una presenza internazionale senza precedenti. L’apertura ufficiale è avvenuta durante un incontro organizzato da Anbi, focalizzato sul legame tra competitività e geopolitica nel settore dei prodotti ortofrutticoli. Al momento del taglio del...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Macfrut 2026: l’ortofrutta italiana punta ai nuovi mercati globali

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