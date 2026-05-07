Guardiagrele | il wedding tourism forma i giovani nel borgo

A Guardiagrele, un piccolo borgo, sta sviluppando un progetto di wedding tourism che mira a formare i giovani locali nel settore degli eventi. Il progetto prevede la formazione di nuovi professionisti incaricati di gestire il turismo legato ai matrimoni, con l’obiettivo di creare un impatto economico positivo per la comunità. La iniziativa coinvolge diverse figure specializzate e si concentra sulla valorizzazione delle risorse del territorio.

? Cosa scoprirai Come può un matrimonio trasformarsi in un motore economico per il borgo?. Chi sono i nuovi professionisti che gestiranno il turismo degli eventi?. Cosa deve fare la scuola per prevenire il declino dei piccoli centri?. Perché il wedding tourism richiede una filiera che coinvolga l'intera comunità?.? In Breve Lezione tenuta da Francesca Schunck per studenti dell'istituto tecnico di Guardiagrele.. Il sindaco Donatello Di Prinzio e la professoressa Erika Pica hanno presenziato l'incontro.. Progetti Matrimonio nel Borgo e Abruzzo Infinity Love promuovono la zona come destinazione.. Formazione mirata alla creazione di nuovi wedding travel experience designer per il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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