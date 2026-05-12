Roma si stacca cornicione in via Giuseppe Armellini | donna di 70 anni colpita alla testa muore sul colpo

A Roma, in via Giuseppe Armellini, un cornicione si è staccato da un edificio e ha colpito una donna di 70 anni, provocandone la morte sul colpo. L’incidente è avvenuto in zona Vigna Murata, senza altri feriti segnalati. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato indagini per chiarire le cause del crollo.

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