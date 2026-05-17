Volontariato | 3.500 giovani coinvolti nel bilancio del Csv Belluno Treviso

Nel bilancio del Csv Belluno Treviso si contano 3.500 giovani volontari coinvolti e 3.700 studenti che hanno collaborato con 83 associazioni diverse. Gli enti hanno raccolto 121 mila euro attraverso varie iniziative di raccolta fondi. Le attività di volontariato hanno riguardato progetti in settori come assistenza sociale, ambiente e cultura, coinvolgendo principalmente studenti delle scuole locali. Le collaborazioni tra studenti e associazioni sono state facilitate da programmi di orientamento e incontri formativi.

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