Volontariato | 3.500 giovani coinvolti nel bilancio del Csv Belluno Treviso
Nel bilancio del Csv Belluno Treviso si contano 3.500 giovani volontari coinvolti e 3.700 studenti che hanno collaborato con 83 associazioni diverse. Gli enti hanno raccolto 121 mila euro attraverso varie iniziative di raccolta fondi. Le attività di volontariato hanno riguardato progetti in settori come assistenza sociale, ambiente e cultura, coinvolgendo principalmente studenti delle scuole locali. Le collaborazioni tra studenti e associazioni sono state facilitate da programmi di orientamento e incontri formativi.
? Domande chiave Come hanno fatto 3.700 studenti a connettersi con 83 diverse associazioni?. Quali strategie hanno permesso agli enti di raccogliere 121 mila euro?. Come viene integrato il volontariato d'impresa nella cultura delle aziende locali?. Perché la digitalizzazione è diventata vitale per le piccole realtà dei borghi?.? In Breve Oltre 2.800 studenti coinvolti in attività presso 31 istituti scolastici locali.. 3.700 alunni indirizzati verso incontri con 83 diverse entità associative.. 2.000 presenze totali per 166 ore di formazione con Università Ca' Foscari.. 110 associazioni supportate per competenze digitali e sicurezza tecnologica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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