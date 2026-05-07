Salone del Libro | torna il CSV VDA con la nuova Guida del Volontariato

Al Salone del Libro è tornato il CSV VDA con una nuova Guida del Volontariato, dopo vent’anni di assenza. La pubblicazione offre un aggiornamento sulle attività di volontariato in Valle d’Aosta e presenta iniziative legate a musica e sport. Questi settori sono stati coinvolti per promuovere nuove occasioni di aggregazione e solidarietà, offrendo strumenti e spunti per chi desidera mettersi a disposizione della comunità.

? Cosa scoprirai Cosa è cambiato nel volontariato valdostano dopo vent'anni di silenzio?. Come può la musica e lo sport creare nuove comunità?. Chi sono le realtà che animano i piccoli borghi della Valle d'Aosta?. Perché il modello di solidarietà alpina arriva fino al Salone di Torino?.? In Breve Maria Rosa Ninna Quario parla di sport e impegno civile sabato 16 maggio.. Associazioni Tamtando e Insieme a Chamois discutono di musica e inclusione sabato pomeriggio.. L'Associazione Aosta Iacta Est presenta GiocAosta domenica 17 maggio alle ore 12.. Il Consiglio regionale promuove la 17esima edizione del Premio per il Volontariato.. Il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta ODV torna al Salone Internazionale del Libro di Torino dal 14 al 18 maggio 2026 presso il Lingotto Fiere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salone del Libro: torna il CSV VDA con la nuova Guida del Volontariato Notizie correlate La Toscana al Salone del Libro 2026. Torna il treno dei lettori, protagonisti gli under 26Firenze, presentate a Palazzo Strozzi Sacrati le tante iniziative di Giunta e Consiglio regionale. Toscana protagonista al Salone del Libro di Torino: torna il treno dei lettoriFIRENZE – Forte e caratterizzata anche quest’anno la presenza della Regione e dell’editoria toscana alla 38esima edizione del Salone internazionale... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Salone del Libro: con il Buono da leggere il Piemonte investe su giovani lettori e scuole; Salone del Libro di Torino 2026: date e programma; La seconda edizione del Premio Ernesto Ferrero - Fondazione CRT; Salone OFF 2026. Salone del Libro 2026, cosa fare a Torino: eventi da non perdereDal 14 al 18 maggio 2026, Torino ospita l’edizione della fiera Internazionale del Libro al Lingotto Fiere. Con il tema Il mondo salvato dai ragazzini, la manifestazione si presenta come un grande ... tg24.sky.it Il Salone del Libro arriva nei quartieri: Vanchiglia protagonista del Salone OffTorna anche nel 2026 il Salone Internazionale del Libro di Torino con la sua articolazione diffusa nei quartieri attraverso il Salone Off, giunto alla sua ventiduesima edizione. La Circoscrizione 7 ri ... torinoggi.it Al Salone del Libro 2026 la grande narrativa italiana è celebrata attraverso autori come Niccolò Ammaniti, Paolo Cognetti, Dacia Maraini e Bianca Pitzorno. Menzione speciale per Alessandro Baricco che porterà al Lingotto la sua “Notte eretica”, uno spettacol - facebook.com facebook #Inail al Salone del Libro di Torino (14-18 maggio). In uno stand condiviso con Inps 14 eventi tra workshop e seminari. Il 14 maggio il dg Marcello Fiori presenta il libro “Vince la vita”; il 15 iniziative con le scuole su salute e sicurezza. urly.it/31fpf4 x.com