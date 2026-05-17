Volley serie C | a far festa allo Sferisterio il presidente regionale Fipav De Simone e l’assessora Li Calzi Elleppi | 50 anni di storia e 49 successi

Durante un evento allo Sferisterio, il presidente regionale della Federazione Italiana Pallavolo e l’assessora locale hanno partecipato alle celebrazioni di una squadra che, in cinquant’anni, ha accumulato 49 vittorie consecutive e conquistato la promozione in serie C. La squadra ha festeggiato un traguardo importante con una serie di successi che dura ormai da quasi cinque decenni, sottolineando una lunga tradizione nel volley locale. La cerimonia ha coinvolto membri della squadra e rappresentanti istituzionali.

Cinquant’anni di storia festeggiati con 49 vittorie consecutive e con la promozione in serie C. Allo Sferisterio, giornata di amarcord, gioia e successo: l’ Elleppi ha festeggiato il cinquantesimo compleanno e la seconda stagione senza macchia, grazie al successo per 3-0 su Sesto Imolese della squadra di coach Dusi. Alla celebrazione è intervenuta l’assessora allo sport Roberta Li Calzi: "E’ un traguardo importante, che dimostra l’impegno, la passione e la costanza per la comunità di questa società". Allo Sferisterio giocatori di ieri e di oggi. Con loro il presidente onorario Paolo Penazzi, ex numero uno della Zinella, e il massimo dirigente di oggi Andrea Passuti: "Abbiamo riportato la società in serie C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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