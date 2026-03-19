L’assessora Li Calzi | Fondi dal Governo? Abodi | Bologna merita uno stadio nuovo

Il ministro dello sport, Andrea Abodi, ha dichiarato che Bologna merita un nuovo stadio, mentre l’assessora allo sport del Comune, Roberta Li Calzi, ha chiesto chiarimenti sui fondi provenienti dal Governo. La discussione tra i due si è sviluppata su un confronto a distanza riguardo alle iniziative e alle risorse disponibili per il progetto. La questione riguarda principalmente le modalità di finanziamento e l’attenzione alle esigenze della città.

Botta e risposta a distanza tra il ministro dello sport Andrea Abodi e l’assessora allo sport del Comune Roberta Li Calzi sul tema stadio. A riaccendere l’argomento è il ministro, presente insieme all’assessora al liceo Sabin. Il ministro parla a margine del progetto ’Sky Up the Edit’. "C’è una competizione (l’ Europeo del 2032 ) che si avvicina, vorremmo che Bologna concorresse. Sono convinto che Bologna avrà un nuovo stadio, ma noi vorremmo che concorresse per Euro2032: ne ha diritto la città, ne ha diritto la società e ne hanno diritto tutti quei tifosi che mi auguro potranno avere trovarsi in migliori condizioni entrando in un impianto funzionale, accessibile e moderno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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